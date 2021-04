Zona rossa e arancione: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 12 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto il nuovo monitoraggio delle regioni d’Italia e dell’incidenza del contagio nei territori. Il Ministero della Salute ha dunque emesso la nuova ordinanza con i colori (solo Zona arancione e rossa, niente gialla fino al 30 aprile) a partire da lunedì 12 aprile. Ci sono alcuni cambiamenti: finisce in Zona rossa la Sardegna e si aggiunge alle confermate Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Scalano in arancione Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria. Di seguito i nuovi colori aggiornati. LA nuova colorazione delle regioni A PARTIRE DA LUNEDI’ 12 ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) L’Istituto Superiore di Sanità ha reso noto il nuovo monitoraggiod’Italia e dell’incidenza del contagio nei territori. Il Ministero della Salute ha dunque emesso laordinanza con i colori (solo, niente gialla fino al 30) a partire da12. Ci sono alcuni cambiamenti: finisce inla Sardegna e si aggiunge alle confermate Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Scalano inEmilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria. Di seguito i nuovi colori aggiornati. LAA PARTIRE DA LUNEDI’ 12 ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Raffica di denunce e sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti - Covid A Chieri, in piazza Duomo, i carabinieri hanno controllato un'attività di parrucchiere che, nonostante la zona rossa, era aperta con all'interno un cliente, che è stato sanzionato insieme al titolare ...

Serie A oggi, live tre anticipi. Alle 18 c'è Parma - Milan ... con 33 sono circa a centro classifica, e non nascondo ambizioni europee, ma i granata non intendono frenare la corsa salvezza, impervia ma che per ora li vede galleggiare sulla zona rossa a 24 punti,...

Covid, zona rossa e arancione: le regole per le scuola Orizzonte Scuola Giani: "Prato in zona arancione tra una settimana" PRATO. Le restrizioni della zona rossa in provincia di Prato potrebbero terminare alle 14 di sabato 17 aprile. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani firmando le ordinanze che ...

Bari, pericolo contagi nelle aule: nuovi protocolli per celebrare i processi Da lunedì, e sino a quando la Puglia sarà zona rossa, saranno in vigore le nuove regole previste dal protocollo sottoscritto tra Tribunale penale, Procura, Ordine Avvocati e Camera penale. Davanti al ...

