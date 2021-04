Zona arancione per 6 regioni, Sardegna in rosso. Vaccini: priorità agli over 80 (Di sabato 10 aprile 2021) Italia quasi tutta Zona arancione, con sole 4 regioni in Zona rossa vincolate da regole e divieti più restrittivi per contenere la diffusione del coronavirus. Questa la nuova mappa dei colori delle regioni dal 12 aprile. Nuova ordinanza del commissario Francesco Figliuolo: per i Vaccini priorità agli over 80 e alle persone fragili. I nuovi colori dal 12 aprile Nella fascia di rischio più alta rimangono Campania, Puglia e Valle d’Aosta. In Zona rossa anche la Sardegna che solo un mese fa era in Zona bianca. Passano invece alla Zona arancione Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. 700 morti e 3600 in terapia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 aprile 2021) Italia quasi tutta, con sole 4inrossa vincolate da regole e divieti più restrittivi per contenere la diffusione del coronavirus. Questa la nuova mappa dei colori delledal 12 aprile. Nuova ordinanza del commissario Francesco Figliuolo: per i80 e alle persone fragili. I nuovi colori dal 12 aprile Nella fascia di rischio più alta rimangono Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Inrossa anche lache solo un mese fa era inbianca. Passano invece allaLombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. 700 morti e 3600 in terapia ...

