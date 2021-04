Zona arancione, ecco le regole su quello che si può fare (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì l’Italia sarà in Zona arancione ad eccezione di Campania, Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna in Zona rossa. Possibili gli spostamenti all’interno del proprio comune. Aperti parrucchieri e centri estetici. Permessa l’attività sportiva, nessun limite per chi corre o va in bicicletta. ecco tutte le regole da rispettare. Le regole della Zona arancione Resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono permessi gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Si potrà uscire dal proprio Comune solamente per motivi di lavoro, urgenza, salute con autocertificazione. È possibile uscire dal proprio Comune per andare in aeroporto per motivi turistici, portando con sé l’autocertificazione. Tutti i negozi sono aperti, compresi parrucchieri e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì l’Italia sarà inad eccezione di Campania, Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna inrossa. Possibili gli spostamenti all’interno del proprio comune. Aperti parrucchieri e centri estetici. Permessa l’attività sportiva, nessun limite per chi corre o va in bicicletta.tutte leda rispettare. LedellaResterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono permessi gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Si potrà uscire dal proprio Comune solamente per motivi di lavoro, urgenza, salute con autocertificazione. È possibile uscire dal proprio Comune per andare in aeroporto per motivi turistici, portando con sé l’autocertificazione. Tutti i negozi sono aperti, compresi parrucchieri e ...

