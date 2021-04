VVV Venlo-PSV (domenica, ore 14:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 10 aprile 2021) Vincendo questa partita il club di Einshoven mettere probabilmente fuori gioco il Vitesse dalla lotta per il secondo posto, relegandolo a cinque punti con sole cinque partite da giocare senza uno scontro diretto. Resterebbe un testa a testa con l’AZ Alkmaar. Cercherà ovviamente di far valere le sue ragioni il VVV, sedicesimo nelle Eredivisie 2020-21 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 10 aprile 2021) Vincendo questa partita il club di Einshoven mettere probabilmente fuori gioco il Vitesse dalla lotta per il secondo posto, relegandolo a cinque punti con sole cinque partite da giocare senza uno scontro diretto. Resterebbe un testa a testa con l’AZ Alkmaar. Cercherà ovviamente di far valere le sue ragioni il VVV, sedicesimo nelle Eredivisie 2020-21 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : VVV Venlo Dal 23 aprile in Olanda torna il pubblico negli stadi Venerdì 23 aprile Willem II - RKC Waalwijk: 2000 tifosi Sabato 24 aprile Heerenveen - PEC Zwolle: 2000 tifosi Sparta Rotterdam - VVV - Venlo: 2000 tifosi PSV - FC Groningen: 4000 tifosi domenica 25 ...

Coric, infortunio al ginocchio: termina anzitempo l'avventura con l'Olimpia Ljubljana E' passato al club sloveno dopo aver vestito la maglia del VVV Venlo. Con gli olandesi ha avuto ancora meno fortuna ed è stato utilizzato col contagocce, da qui la decisione di interrompere il ...

PEC Zwolle-VVV-Venlo 2-1 Sky Sport VVV-Venlo-FC Groningen 0-1 Il gol di Mo El Hankouri negli ultimi minuti di gara (87° minuto) ha permesso al Groningen di portare a casa un' importante vittoria contro il VVV Venlo. Le due squadre hanno alternato fasi di studio ...

Anteprima: Sparta Rotterdam vs. PEC Zwolle - predizione, notizie sulle squadre, formazioni Dopo aver subito due sconfitte sul rimbalzo, Zwolle è tornato a vincere con un trionfo 2-1 duramente combattuto su VVV-Venlo due domeniche fa. La partita è stata livellata a metà tempo, ma Slobodan ...

