Vlahovic: “Col duro lavoro e la giusta testa posso arrivare ai livelli di Haaland. Futuro? Vedremo in estate” (Di sabato 10 aprile 2021) Su La Repubblica in edicola questa mattina c’è una lunga intervista all’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Queste le parole del bomber serbo. Su Ibra: “Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato unico”. Su Ribery: “Uno dei più forti degli ultimi 20 anni. Un esempio. Guardandolo, mi sono detto: ‘Amico svegliati, qui non ci siamo’”. Su Haaland: “Sarò presuntuoso ma col lavoro duro e la testa giusta posso arrivare anche io. Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. Non è bello per me essere alto 1 e 90 e non far gol di testa”. Sul ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Su La Repubblica in edicola questa mattina c’è una lunga intervista all’attaccante della Fiorentina, Dusan. Queste le parole del bomber serbo. Su Ibra: “Mi ha impressionato la dedica: ‘In bocca al lupo per tutto, ti auguro il meglio’. L’ha scritta in serbo, la mia lingua. È stato unico”. Su Ribery: “Uno dei più forti degli ultimi 20 anni. Un esempio. Guardandolo, mi sono detto: ‘Amico svegliati, qui non ci siamo’”. Su: “Sarò presuntuoso ma cole laanche io.lo guardo, cerco di capire come si muove, come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e su quelli deboli. Non è bello per me essere alto 1 e 90 e non far gol di”. Sul ...

