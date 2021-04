‘Vivere la Gioia’, e subire il dolore: il Municipio della Magliana sfratta l’associazione solidale che sfama 300 famiglie (Di sabato 10 aprile 2021) https://www.italiasera.it/wp-content/uploads/2021/04/messaggio.oggL’amaro messaggio nella segreteria: “Abbiamo finito ora, era l’ultima distribuzione…” Una voce in segreteria, impastata di rabbia ed amarezza, un messaggio crudo, che pur non essendo un doloroso commiato (almeno si spera), risuona ugualmente perentorio: al momento la distribuzione ‘deve’ finire qui… Di cosa stiamo parlando, di quale distribuzione e, soprattutto, chi è che parla? Lui è Fosco Ieva (classe ’68), pastore Evangelico ma, sopratutto, presidente dell’associazione ‘Vivere la Gioia’ (https://www.facebook.com/vivere.lagioia), operativa e stimata nel quartiere della Magliana dove, da diversi anni, promuove ed attua l’assistenza ed il sostegno alle categorie sociali disagiate, con particolare attenzione agli anziani, alle ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 aprile 2021) https://www.italiasera.it/wp-content/uploads/2021/04/messaggio.oggL’amaro messaggio nella segreteria: “Abbiamo finito ora, era l’ultima distribuzione…” Una voce in segreteria, impastata di rabbia ed amarezza, un messaggio crudo, che pur non essendo un doloroso commiato (almeno si spera), risuona ugualmente perentorio: al momento la distribuzione ‘deve’ finire qui… Di cosa stiamo parlando, di quale distribuzione e, soprattutto, chi è che parla? Lui è Fosco Ieva (classe ’68), pastore Evangelico ma, sopratutto, presidente della(https://www.facebook.com/vivere.lagioia), operativa e stimata nel quartieredove, da diversi anni, promuove ed attua l’assistenza ed il sostegno alle categorie sociali disagiate, con particolare attenzione agli anziani, alle ...

