Videogiochi | 7 titoli degli anni Ottanta che potresti aver dimenticato e che vogliamo farti ricordare

Leggi su gqitalia

(Di sabato 10 aprile 2021) La storia deiè ricchissima, ma spesso (al di là delle discussioni tra veri esperti, ovviamente) quando si parla deidell'era d'oro‘80 e primi’90 si nominano più o meno sempre gli stessi. Che abbiamo amato tutti tantissimo, sia chiaro. Da Super Mario a The Legend of Zelda, da Pac-Man a Space Invaders. Mentre questimietevano i loro meritati successi, noi Gen X (qualche volta insieme ai Boomer) passavamo i nostri pomeriggi anche in compagnia di altri, che sono un po' meno famosi. Ne abbiamo scelti alcuni e forse non sono gli stessi dieci ai quali giocavate voi. Ma magari anche solo uno di questivi sbloccherà ricordi inattesi del passato. E arriveranno insieme alle ...