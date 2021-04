Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 aprile 2021)10 APRILEORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO NEI DUE SENSI. INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI. CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE. È INIZIATO IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLACHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. INFATTI FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA ...