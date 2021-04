Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 aprile 2021)10 APRILEORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLATRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 E’ LIMITATA E SOSTIUTITA DA BUS NELLA TRATTA PIRAMDE/OSTIENSE – STAZIONE TRASTEVERE A CAUSA DI LAVORI IN VIA DI PORTA PORTESE RIMANIAMO IN TEMA DI TRASPORTO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC . SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ...