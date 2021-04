Vi ricordate Silvia Toffanin agli esordi? A 17 anni a Miss Italia [FOTO] (Di sabato 10 aprile 2021) Ironica, spigliata, Silvia Toffanin è tra i volti più apprezzati di Canale 5. Al timone di Verissimo, il talk show in onda ogni sabato nella fascia pomeridiana, la conduttrice vanta una carriera ultraventennale. In molti la ricorderanno come “letterina” di Passaparola, insieme ad una sua celebre collega: Ilary Blasi. Le due, ad oggi presentatrici affermate, … L'articolo Vi ricordate Silvia Toffanin agli esordi? A 17 anni a Miss Italia FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 aprile 2021) Ironica, spigliata,è tra i volti più apprezzati di Canale 5. Al timone di Verissimo, il talk show in onda ogni sabato nella fascia pomeridiana, la conduttrice vanta una carriera ultraventennale. In molti la ricorderanno come “letterina” di Passaparola, insieme ad una sua celebre collega: Ilary Blasi. Le due, ad oggi presentatrici affermate, … L'articolo Vi? A 17proviene da Velvet Gossip.

Advertising

tpwk_silvia : RT @wa_arine: I RT VALGONO?? copiato dalla tl possiamo farcela dai lou se lo merita - ricordate le regole, cinquanta voti giornalieri per… - Silvia_Fancy : RT @RadiumLuxAMANIM: Buongiorno al fandom migliore ????Ricordate, posizione in Turchia e usate gli hashtag #KeremBürsin #HandeErçel #sençalka… - silvia_serafino : RT @Droghiera: ma vi ricordate quando cambiavamo gli stati su whatsapp per mandare frecciatine Bei tempi - silvia_serafino : RT @Giorgia84781513: Ma ve le ricordate la nuova stella di Broadway e sere nere a fine serata in discoteca? - Silvia_Fancy : RT @Epnoveotto: vi ricordate le le emozioni delle prime puntate quando serkan lottava con il suo cuore per far si che non prevalesse sulla… -