Vettori-Holland oggi, MMA: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 10 aprile 2021) oggi sabato 10 aprile (attorno alle ore 23.00/00.00 italiane) Marvin Vettori affronterà Kevin Holland nel main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la Lega più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Il fighter italiano, attuale numero 6 del ranking internazionale dei pesi medi, avrà l’onore di essere protagonista dell’evento principale della serata per la seconda volta in carriera, dopo aver sconfitto il colosso svedese Jack Hermansson lo scorso 5 dicembre. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Il 27enne trentino salirà sull’ottagono dell’UFC Apex di Las Vegas (USA) per incrociare il 28enne statunitense, attuale numero 10 al mondo e che si è proposto all’ultimo minuto, sostituendo Darren Till, originario sfidante (numero 5 del ranking) ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)sabato 10 aprile (attorno alle ore 23.00/00.00 italiane) Marvinaffronterà Kevinnel main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la Lega più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Il fighter italiano, attuale numero 6 del ranking internazionale dei pesi medi, avrà l’onore di essere protagonista dell’evento principale della serata per la seconda volta in carriera, dopo aver sconfitto il colosso svedese Jack Hermansson lo scorso 5 dicembre. Guarda inlive Marvin-Kevinsu DAZN Il 27enne trentino salirà sull’ottagono dell’UFC Apex di Las Vegas (USA) per incrociare il 28enne statunitense, attuale numero 10 al mondo e che si è proposto all’ultimo minuto, sostituendo Darren Till, originario sfidante (numero 5 del ranking) ...

