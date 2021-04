Verona-Lazio | Juric | “Siamo motivati Futuro? Ogni anno è diverso Veloso è da rinnovare”

(Di sabato 10 aprile 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita contro la, prevista per domani pomeriggio alle ore 15. Una partita che per gli scaligeri arriva dopo la vittoria esterna contro il Cagliari, che ha permesso agli uomini didi superare la fatidica quota salvezza di 40 punti: “felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest’”, spiega l’allenatore croato. E sulla partita di domani: “Laarriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta,“. Persi tratta ...

JURIC CONFERENZA STAMPA – Meno uno a Hellas Verona-Lazio. Due squadre di manovra che si affronteranno a viso aperto per i 3 punti. Alla viglia della sfida del Bentegodi, Juric ha parlato in conferenza ...