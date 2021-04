Vangelo di sabato 10 aprile | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di sabato 10 aprile 2021) Chi ha sempre condannato, non potrà chiedere clemenza, perché Dio lo metterà davanti a sé stesso e si troverà condannato da sé stesso Riflessioni dide LadiMolte persone vivono la vita senza consapevolezza e come se non dovessero mai lasciarla. Invece Gesù col dono straordinario della sua risurrezione ci dà L'articolo proviene da Ladi

Ildi oggi10 Aprile 2021 Andate in tutto il mondo e proclamate il. Dalsecondo Marco Mc 16,9 - 15 Risorto al mattino, il primo giorno dopo il, Gesù apparve ...... quella vissuta ilsanto di quest'anno, essendo televisiva e social, la vedo molto sobria e intensa, con la parola di Dio centrale, perché la Sindone è come un "quinto", in cui ...Riflessione per meditare il sabato dell’ottava di Pasqua. I temi proposti sono: Gesù chiama tutti a essere apostoli; Dio si affida alle nostre forze e alle nostre debolezze; Trovare le forze in Cristo ..."Proclamate il Vangelo ad ogni creatura": Gesù ha sconfitto la morte e ora tutto il creato attende di essere restaurato nella vita eterna.