Valentina Persia: la morte del fidanzato e il mistero sul padre dei suoi figli (Di sabato 10 aprile 2021) Gossip I segreti della vita privata della comica diventata famosa grazie a La sai l’ultima? Pubblicato su 10 Aprile 2021 Una vita ricca di risate e soddisfazioni ma anche di drammi e tragedie quella di Valentina Persia. A raccontare alcuni retroscena del lato più nascosto della comica, naufraga all’Isola dei Famosi, è stato il fratello Paolo al settimanale Di Più. Forse non tutti sanno che Valentina ha dovuto fare i conti con le perdita del grande amore della sua vita e con una terribile depressione post partum dopo la nascita dei suoi figli. Circa dodici anni fa Valentina Persia ha perso il suo fidanzato Salvo, che lavorava come architetto. Una storia d’amore unica, intensa, travolgente, che è ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Gossip I segreti della vita privata della comica diventata famosa grazie a La sai l’ultima? Pubblicato su 10 Aprile 2021 Una vita ricca di risate e soddisfazioni ma anche di drammi e tragedie quella di. A raccontare alcuni retroscena del lato più nascosto della comica, naufraga all’Isola dei Famosi, è stato il fratello Paolo al settimanale Di Più. Forse non tutti sanno cheha dovuto fare i conti con le perdita del grande amore della sua vita e con una terribile depressione post partum dopo la nascita dei. Circa dodici anni faha perso il suoSalvo, che lavorava come architetto. Una storia d’amore unica, intensa, travolgente, che è ...

Advertising

icarvsplume : Awed è un ratto Valentina Persia se non avesse il gruppo dalla sua non si comporterebbe come si comporta Playa esp… - icarvsplume : RT @elickzs: Awed e Cerioli sono dei ratti stra sopravvalutati, Valentina Persia é simpatica quanto una ginocchiata sui denti, Brando é sot… - elickzs : Awed e Cerioli sono dei ratti stra sopravvalutati, Valentina Persia é simpatica quanto una ginocchiata sui denti, B… - DSpettacolo : Valentina Persia, tra i concorrenti più amati dell'Isola dei famosi di Ilary Blasi, è abituata a fare ridere il pub… - domenicamaccar2 : RT @Elvy13432457: @IsolaDeiFamosi Trovo volgare cattiva vipera Valentina Persia nei confronti di Fariba. @IsolaDeiFamosi -