Vaia Spallanzani | “Le condizioni di De Rossi sono buone | siamo ottimisti”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il professor Francesco, direttore sanitario dell’Istituto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alledi Daniele De. L’ex Roma, entrato nello staff del ct della Nazionale Roberto Mancini, è stato ricoverato presso il suo ospedale per polmonite interstiziale dopo aver contratto il Covid nel focolaio dell’Italia.ha dichiarato che ledell’ex calciatore al momento. Si è detto ottimista. Queste le sue parole: “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sueattualmentee posso dire che...

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Spallanzani

Daniele De Rossi è stato ricoverato allodi Roma per Coronavirus: le sue condizioni Il Professor Francesco, Direttore Sanitario dell'Istituto, ha parlato microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni di Daniele De Rossi. CONDIZIONI - "De Rossi è stato ricoverato a causa di una ...Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti', ha detto il professore Francesco, direttore sanitario dello, a Kiss Kiss Napoli. Qualificazioni Mondiali ...A fare il punto, a Radio Kiss Kiss, è stato il professor Francesco Vaia, Direttore Sanitario dello "Spallanzani": "L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue ...In ospedale a causa di una polmonite, Daniele De Rossi è in miglioramento: lo conferma il professor Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani. Daniele De Rossi sta abbastanza bene. Ed è una notizia ...