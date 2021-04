Vaia Spallanzani | «De Rossi ricoverato per polmonite | è in buone condizioni»

(Di sabato 10 aprile 2021) Daniele Deè statoallodi Roma per Coronavirus: le sueIl Professor Francesco, Direttore Sanitario dell’Istituto, ha parlato microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulledi Daniele De– «Deè statoa causa di una. Le suesono attualmentee posso dire che siamo ottimisti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cn1926it : #DeRossi, #Vaia (dir. #Spallanzani): “Ha una polmonite ma siamo ottimisti” - MondoNapoli : Spallanzani, Vaia: «Le condizioni di De Rossi sono buone, siamo ottimisti» - - CalcioNapoli24 : - kisskissnapoli : #DeRossi, Prof. Vaia (Dir. Sanitario 'Spallanzani'): 'E' in buone condizioni: siamo ottimisti'… - dv_htdcanbf : Io perplesso -

Ultime Notizie dalla rete : Vaia Spallanzani

Il medico: 'È in buone condizioni, siamo ottimisti' Dello stato di salute di Daniele De Rossi ha parlato Francesco, direttore sanitario dello: 'L'ex calciatore della Roma è stato ...Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti', ha detto il professore Francesco, direttore sanitario dello, a Kiss Kiss Napoli. Qualificazioni Mondiali ...In ospedale a causa di una polmonite, Daniele De Rossi è in miglioramento: lo conferma il professor Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani. Daniele De Rossi sta abbastanza bene. Ed è una notizia ...“Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”. A dirlo è il professore Francesco Vaia, direttore sanitario d ...