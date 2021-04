Vaccino, Mantovani “Dovremo fare richiami per anni” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si sottolinea abbastanza che vaccinando gli anziani mettiamo in sicurezza loro e noi stessi. Con coperture ampie dei fragili liberiamo terapie intensive e spazi per curare cancro e problemi cardiovascolari”.E' il pensiero di Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas di Milano, intervistato a La Repubblica. «Le mie giornate non sono tutte con il sole e sa cosa faccio per tirarmi su di morale? Un giro al centro vaccinale di Humanitas. Abbiamo fatto oltre 30mila dosi. Entrare lì allarga il cuore, le persone che ricevono la somministrazione sono fantastiche, come chi ci lavora. Vederli tira su il morale, mi dà ottimismo perchè penso che stiamo mettendo in sicurezza la nostra società».In merito agli effetti collaterali di AstraZeneca: “Il Regno Unito ha vaccinato 20 milioni di persone e registrato 79 casi di trombosi. Si tratta di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si sottolinea abbastanza che vaccinando gli anziani mettiamo in sicurezza loro e noi stessi. Con coperture ampie dei fragili liberiamo terapie intensive e spazi per curare cancro e problemi cardiovascolari”.E' il pensiero di Alberto, direttore scientifico dell'Humanitas di Milano, intervistato a La Repubblica. «Le mie giornate non sono tutte con il sole e sa cosa faccio per tirarmi su di morale? Un giro al centro vaccinale di Humanitas. Abbiamo fatto oltre 30mila dosi. Entrare lì allarga il cuore, le persone che ricevono la somministrazione sono fantastiche, come chi ci lavora. Vederli tira su il morale, mi dà ottimismo perchè penso che stiamo mettendo in sicurezza la nostra società».In merito agli effetti collaterali di AstraZeneca: “Il Regno Unito ha vaccinato 20 milioni di persone e registrato 79 casi di trombosi. Si tratta di un ...

Advertising

CorriereCitta : Vaccino, Mantovani “Dovremo fare richiami per anni” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro @bsemilia Vaccino, Mantovani “Dovremo fare richiami per anni” - - gazzettamantova : Solaris, cresce la produzione: i bioreattori mantovani nella filiera dei vaccini La caccia alla produzione di vacci… - SteIarda : Alberto Mantovani sul caso #astrazeneca e su possibili cure alternative/complementari ai vaccini anti #COVID19 - Rosy87234986 : Mantovani dimentica che siamo IN GUERRA contro il virus! In attesa delle sue 'rigorose verifiche' muoiono più di 10… -