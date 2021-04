Vaccino | l' accelerata decisiva? Dopo i 718 morti | bollettino capovolto | cos' è cambiato in 24 ore

(Di sabato 10 aprile 2021)la giornata choc da 718, un numero condizionato dal ricalcolo della Sicilia che si è scoperto essere stata poco limpida nella trasmissione dei dati, la situazione epidemiologica dell'Italia torna a livelli più accettabili e rispecchia anche le ultime decisioni del governo presieduto da Mario Draghi. Da lunedì, infatti, l'Italia sarà prevalentemente in zona arancione, fatta eccezione per quattro Regioni che rimarranno in rosso. Ildi oggi, sabato 10 aprile, dà conto di 17.567 contagiati, 20.483 guariti e 344su 320.892 tamponi analizzati, con tasso di positività rilevato al 5,5 per cento (+0,3 rispetto a ieri). La pressione sul sistema sanitario nazionale è però ancora alta, anche se la situazione è in leggero ma costante miglioramento: oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è ...

Advertising

Libero_official : Il #bollettino del 10 aprile: 17.567 contagiati, 20.483 guariti e 344 morti. Bene la campagna di vaccinazione con o… - PellegriniLuisa : @NinettaOrlando Che bravi in Piemonte! Stamani ho accompagnato mia madre 90enne e Ale, quasi 81enne, a fare la prim… - DickMARNO : RT @Giulia_B: La ricerca di un vaccino contro il virus Sars-CoV2 ha dato un'accelerata sostanziale alla scoperta di un vaccino contro l'HIV… - mazzarellantoni : RT @Giulia_B: La ricerca di un vaccino contro il virus Sars-CoV2 ha dato un'accelerata sostanziale alla scoperta di un vaccino contro l'HIV… - Giovanna8216 : Oggi i miei nonni di 90 e 85 anni hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Qualcosa si muove anche in Calabria. Bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino accelerata

Il Secolo XIX

Ora dobbiamo dare un'sulle categorie fragili e gli anziani per limitare l'accesso negli ... In quanto alAstraZeneca e le tante rinunce fatte dagli italiani (record in Puglia dove ...... la mission, adesso, è convincere tutti i titubanti sulAstraZeneca a fare un passo ... E da lunedì annuncia l'che dovrebbe assicurare il rispetto della nuova serrata tabella di marcia ...Se c’è una cosa di cui hanno bisogno gli anziani in questo periodo è una mano per riuscire a prenotare il vaccino. La pratica, per quanto possa essere semplificata e virtuale, non è proprio alla porta ...Nelle giornate di sabato e domenica, tra pazienti fragili, over 80 e caregiver, saranno circa 8mila le persone che verranno vaccinate contro il Covid in provincia di Brindisi. Questa mattina, nel ...