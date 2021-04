Vaccino Johnson&Johnson | le prime dosi nel Lazio andranno alle carceri dal 19 aprile

SkyTG24 : Usa, nessun legame provato fra vaccino Johnson & Johnson e trombosi - MediasetTgcom24 : Vaccini, Rasi: Ritardare seconda dose Pfizer-Moderna può far svoltare campagna #covid - repubblica : Bassetti: 'Il vaccino Johnson&Johnson perfetto nella fascia di età 30-65 anni' - Rep_Salute : Arriva il vaccino Johnson & Johnson: come funziona: Con un'unica dose è efficace nel ridurre del 67% i casi sintom… - Informa_Press : A breve si inizierà a somministrare il #vaccino Johnson & Johnson?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson&Johnson

'Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri per il personale che vi lavora e per i detenuti'. Lo ha annunciato Alessio D'Amato, ...Read More Flash, nel Lazio prime dosi alle carceri 10 Aprile 2021 Le prime dosi delarriveranno il 19 aprile e saranno destinate soprattutto alle ...Da metà aprile le prime dosi del tanto atteso vaccino Johnson & Johnson sbarcheranno in Sicilia. Questo tipo di vaccino sarà il primo a dose singola ad essere distribuito. Il presidente della Regione, ...ROMA. Alla fine l’attesa ordinanza del generale Figliuolo inviata in nottata alle Regioni non si discosta di una virgola dall’ultima versione del piano vaccinale del governo, se non fosse per il fatto ...