Vaccino Johnson & Johnson in Italia: quando arriva, come funziona, ‘bugiardino’ (Di sabato 10 aprile 2021) Il Vaccino covid Johnson & Johnson arriva in Italia. Il Lazio ha annunciato che le prime 18mila dosi, disponibili dal 19 aprile, saranno somministrate in particolare nelle carceri. L’attesa per il farmaco, un Vaccino monodose, è altissima soprattutto dopo il caso AstraZeneca, raccomandato per gli over 60 dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguite alla vaccinazione. Il Vaccino della Janssen è il quarto a essere raccomandato nell’Ue per prevenire Covid-19 dopo i farmaci Pfizer, Moderna e AstraZeneca. L’efficacia del prodotto – spiega l’Ema – è stata dimostrata in uno studio clinico che ha coinvolto oltre 44mila persone dai 18 anni in sui negli Stati Uniti, in Sudafrica e nei Paesi dell’America Latina. A ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Ilcovidin. Il Lazio ha annunciato che le prime 18mila dosi, disponibili dal 19 aprile, saranno somministrate in particolare nelle carceri. L’attesa per il farmaco, unmonodose, è altissima soprattutto dopo il caso AstraZeneca, raccomandato per gli over 60 dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguite alla vaccinazione. Ildella Janssen è il quarto a essere raccomandato nell’Ue per prevenire Covid-19 dopo i farmaci Pfizer, Moderna e AstraZeneca. L’efficacia del prodotto – spiega l’Ema – è stata dimostrata in uno studio clinico che ha coinvolto oltre 44mila persone dai 18 anni in sui negli Stati Uniti, in Sudafrica e nei Paesi dell’America Latina. A ...

Advertising

repubblica : Arriva in Italia il vaccino Johnson & Johnson: come funziona - HuffPostItalia : Vaccino Johnson&Johnson: le prime dosi nel Lazio andranno alle carceri dal 19 aprile - fanpage : Vaccino Johnson & Johnson. Ci sono importanti novità. - MaurizioFuochi : RT @miia_2018: Giovane donna riceve il vaccino Johnson & Johnson il 7/4/21, e 2 ore e mezza dopo: dolore al petto, paralisi del lato sinist… - lir3tta13 : RT @BarbaraRaval: #VacciniCovid , USA . #reazioniavverse STOP al vaccino anche in Georgia. La Georgia diventa il terzo stato a chiudere il… -