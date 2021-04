Vaccino in Fvg: stop alle prenotazioni degli under 60 non considerati categorie a rischio (Di sabato 10 aprile 2021) Come disposto dall'ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, anche in Friuli Venezia Giulia vengono sospese le prenotazioni e rinviate le prime ... Leggi su udinetoday (Di sabato 10 aprile 2021) Come disposto dall'ordinanza pervenuta in nottata del Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, anche in Friuli Venezia Giulia vengono sospese lee rinviate le prime ...

Advertising

infoiteconomia : Vaccino in Fvg: stop alle prenotazioni degli under 60 non considerati categorie a rischio - SaracomemeSara : - MarcoAnsoldi : @GibelliTiziana @regioneFVGit @Riccardi_FVG @staff_M_Fedriga Non vorrei tarpare il suo entusiasmo ma visto che solo… - pierogherbaz : Non sia mai che il vaccino venga usato per proteggere le categorie a rischio, eh. Risposte simili sono inaccettabil… - gius_saffioti : Mentre in @regionepiemonte tutto tace su caregiver under60, Campania si aggiunge a FVG, Emilia-Romagna, Liguria e V… -