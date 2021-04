Vaccino Covid, over 80: il 68% ha avuto almeno una dose (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Vaccino Covid in Italia: ad oggi sono gli anziani dai 90 anni in su il gruppo che in proporzione ha ricevuto il maggior numero di dosi. In questa fascia d’età è stato coperto con almeno una dose il 68%. A seguire la fascia 80-89 anni, con il 66,2% che ha ricevuto almeno la prima iniezione-scudo. Sono i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, nel focus vaccini all’interno del suo ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia nel Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) –in Italia: ad oggi sono gli anziani dai 90 anni in su il gruppo che in proporzione ha ricevuto il maggior numero di dosi. In questa fascia d’età è stato coperto conunail 68%. A seguire la fascia 80-89 anni, con il 66,2% che ha ricevutola prima iniezione-scudo. Sono i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, nel focus vaccini all’interno del suo ultimo aggiornamento sull’andamento dell’epidemia nel Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Primo limite: la sentenza parla di vaccini 'riconosciuti come efficaci e sicuri dalla comunità scientifica'. Il con… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - ovandire : RT @EliseiNicole: Vaccino Covid, Alberto Mantovani: “Dovremo fare richiami per anni” • Imola Oggi - Ilconservator : RT @EliseiNicole: Vaccino Covid, Alberto Mantovani: “Dovremo fare richiami per anni” • Imola Oggi -