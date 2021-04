Vaccino Covid Lazio | boom prenotazioni fascia 62-63 anni

(Di sabato 10 aprile 2021)nel, “in 12 ore sono già 33.005 le persone assistite con età compresa tra i 62-63che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato. Leper la62-63sono state aperte stanotte. “Un ottimo risultato che si somma alledegli over 70 nella70-79, che hanno superato le 400mila. Vaccinarsi è importante”, sottolinea D’Amato. “Noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti”, evidenzia D’Amato in occasione di una visita all’hub vaccinale dell’ospedale San Giovdi Roma, con il presidente della Regione Nicola Zingaretti. ...

commenta Sono 2.008.057 le dosi dianti -somministrate in Italia nell'ultima settimana (dati aggiornati al 9 aprile mattina e che comprendono anche il fine settimana di Pasqua). Si tratta di uno dei migliori risultati ...I pazientiricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76 , 45 sono quelli ricoverati ... Vaccini: tutte le notizieagli over 80: già immunizzato il 39% Commissione Ue prenota 1,8 ..."Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le ...Capri, 10 apr. (askanews) - Isola simbolo delle vacanze di vip e jet set, Capri come tutte le località turistiche italiane è in ginocchio a ...