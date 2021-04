Vaccino Covid Lazio, boom prenotazioni fascia 62-63 anni (Di sabato 10 aprile 2021) Vaccino Covid nel Lazio, “in 12 ore sono già 33.005 le persone assistite con età compresa tra i 62-63 anni che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Le prenotazioni per la fascia 62-63 anni sono state aperte stanotte. “Un ottimo risultato che si somma alle prenotazioni degli over 70 nella fascia 70-79 anni, che hanno superato le 400mila. Vaccinarsi è importante”, sottolinea D’Amato. “Noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti”, evidenzia D’Amato in occasione di una visita all’hub vaccinale dell’ospedale San Giovanni di Roma, con il presidente della Regione Nicola Zingaretti. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021)nel, “in 12 ore sono già 33.005 le persone assistite con età compresa tra i 62-63che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato. Leper la62-63sono state aperte stanotte. “Un ottimo risultato che si somma alledegli over 70 nella70-79, che hanno superato le 400mila. Vaccinarsi è importante”, sottolinea D’Amato. “Noi mettiamo a disposizione i vaccini così come ci vengono forniti”, evidenzia D’Amato in occasione di una visita all’hub vaccinale dell’ospedale San Giovdi Roma, con il presidente della Regione Nicola Zingaretti. ...

borghi_claudio : Primo limite: la sentenza parla di vaccini 'riconosciuti come efficaci e sicuri dalla comunità scientifica'. Il con… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - michelacapuano : RT @fanpage: Seconda dose di vaccino agli under 60 che hanno già ricevuto #AstraZeneca. Il dottor Rasi risolve il dubbio - fra_franzese : RT @TuttoVietnam: Il #Vietnam potrebbe avviare la produzione di massa del proprio vaccino anti Covid-19 ad agosto se la Fase 3 sarà complet… -