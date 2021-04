Vaccino Covid, l’allarme di Musumeci: “In Sicilia l’80% dice no ad AstraZeneca” (Di sabato 10 aprile 2021) "In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del Vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no". Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) "Inc'è l'80% di rinuncia del. Su 100 persone, 80 dicono di no". Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - borghi_claudio : Primo limite: la sentenza parla di vaccini 'riconosciuti come efficaci e sicuri dalla comunità scientifica'. Il con… - Bob86591692 : RT @doluccia16: Con i vaccini (tutti), alcuni muoiono passando direttamente alla fase letale del covid: quella delle trombosi. Secondo me,… - cangiova65 : RT @ElioLannutti: Ci sono persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid senza essere anziani over 80. Un migliaio sono 'furbetti' s… -