Vaccino, arrivano le prime dosi di Johnson & Johnson nel Lazio: "Andranno alle carceri"

La prossima settimana in Italia arriveranno le prime dosi di Johnson & Johnson, il Vaccino monodose. Stando alle fonti dell'Ansa, si tratterebbe di un primo carico da 184mila dosi delle 400-500mila attese entro la fine di aprile: un'inerzia rispetto alla campagna vaccinale attualmente in corso, che è arrivata a quasi 400mila iniezioni al giorno. Le fiale dell'unico Vaccino monodose dovrebbero arrivare tra martedì e mercoledì all'hub della Difesa all'aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175mila dosi di AstraZeneca. Attesa, inoltre, anche la consegna di Pfizer, che dovrebbe scaricare in tutta Italia oltre un milione di dosi entro mercoledì.

