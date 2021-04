Vaccino ai docenti, Gissi (Cisl Scuola): “Necessario avere indicazioni” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tema legato al Vaccino anti-Covid per i docenti è al centro delle discussioni dei maggiori sindacati della Scuola, che hanno ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un confronto per discutere sulla programmazione e gestione del piano delle inoculazioni. Maddalena Gissi, segretaria generale Cisl Scuola (Facebook)A partire da lunedì 12 aprile milioni di studenti italiani torneranno alla didattica in presenza. Nella stessa giornata le principali organizzazioni sindacali, Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams si incontreranno in modalità telematica con un medico designato della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19. Il confronto è stato accolto dal Capo di Gabinetto del Ministero ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Il tema legato alanti-Covid per iè al centro delle discussioni dei maggiori sindacati della, che hanno ottenuto dal Ministero dell’Istruzione un confronto per discutere sulla programmazione e gestione del piano delle inoculazioni. Maddalena, segretaria generale(Facebook)A partire da lunedì 12 aprile milioni di studenti italiani torneranno alla didattica in presenza. Nella stessa giornata le principali organizzazioni sindacali, Flc Cgil,Fsur, UilRua, Snals Confsal e Gilda Unams si incontreranno in modalità telematica con un medico designato della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19. Il confronto è stato accolto dal Capo di Gabinetto del Ministero ...

