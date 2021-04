Vaccino, 19 aprile apre drive-in Valmontone. Seguiranno Tor Vergata e Porta Roma (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Martedì 13 aprile alle 10.30 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, effettueranno un sopralluogo nel drive-in vaccinale a Valmontone, che aprirà ufficialmente il 19 aprile. Saranno presenti il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, il sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Per Valmontone Outlet presenti Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia Dws, Carlo Maffioli, presidente Promos, Filippo Maffioli, amministratore delegato Promos, Tomaso Maffioli, amministratore delegato Promos, Cristina Lo Vullo, direttrice Outlet Valmontone. Leggi su dire (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Martedì 13 aprile alle 10.30 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, effettueranno un sopralluogo nel drive-in vaccinale a Valmontone, che aprirà ufficialmente il 19 aprile. Saranno presenti il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, il sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Per Valmontone Outlet presenti Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia Dws, Carlo Maffioli, presidente Promos, Filippo Maffioli, amministratore delegato Promos, Tomaso Maffioli, amministratore delegato Promos, Cristina Lo Vullo, direttrice Outlet Valmontone.

