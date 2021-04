Vaccini, Zingaretti: “Nel Lazio al via prenotazioni per fascia 62-63 anni. Quest’estate sarà diversa, avremo un significativo calo delle vittime” (Di sabato 10 aprile 2021) “Dobbiamo correre con la vaccinazione, perché l’economia riprenderà e i motori si riaccenderanno e il virus verrà sconfitto. Questo è il messaggio da dare: non cavalcare le paure, non prendere in giro le persone, ma impegnarci per dare a quelle paure delle risposte. Andiamo avanti per sconfiggere questo maledetto virus”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della visita all’hub vaccinale all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. “Vaccinando anziani e fragili già questa estate potremo avere un significativo calo delle vittime“, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “Dobbiamo correre con la vaccinazione, perché l’economia riprenderà e i motori si riaccenderanno e il virus verrà sconfitto. Questo è il messaggio da dare: non cavalcare le paure, non prendere in giro le persone, ma impegnarci per dare a quelle paurerisposte. Andiamo avanti per sconfiggere questo maledetto virus”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, in occasione della visita all’hub vaccinale all’ospedale San GiovAddolorata di Roma. “Vaccinando anziani e fragili già questa estate potremo avere un“, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, Zingaretti: “Nel Lazio al via prenotazioni per fascia 62-63 anni. Quest’estate sarà diversa, avremo un sig… - paglialunga00 : RT @Cris_quella: Il Lazio è la regione col maggior numero di vaccini inoculati, distribuzione ben organizzata?????? Zingaretti meglio come Pre… - Fusillide : RT @Cris_quella: Il Lazio è la regione col maggior numero di vaccini inoculati, distribuzione ben organizzata?????? Zingaretti meglio come Pre… - Cris_quella : Il Lazio è la regione col maggior numero di vaccini inoculati, distribuzione ben organizzata?????? Zingaretti meglio c… - anninavigneto : @nmirotti Infatti, quelli che hanno accettato un anno di nulla del perditempo Conte (Zingaretti 'basta immobilismo,… -