Vaccini, stop alle somministrazioni per gli insegnanti. Ok solo alle seconde dosi (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Galici Con la nuova scala delle priorità, il commissario ha escluso dai soggetti da vaccinare gli insegnanti che non hanno compiuto 60 anni. Si procede solo con le seconde dosi Inizia a essere applicata l'ordinanza del generale Francesco Paolo Figliuolo sulle vaccinazioni, con lo stop alle somministrazioni per tutti gli under 60. Sono state pertanto sospese le prenotazioni per le categorie di soggetti individuati dalle Regioni che venivano considerate a rischio e, quindi, meritevoli di ricevere il vaccino in via prioritaria al di là dell'età anagrafica. Sono un esempio di questo, per esempio, gli operatori della giustizia in Toscana, vaccinati prima degli over 80. Tra loro anche i praticanti, ...

