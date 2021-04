Advertising

nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Lazio: il 19 aprile prime dosi J&J andranno alle carceri #vaccini - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che le regioni più avanti nella campagna vaccinale sono il Veneto (76… - infoitsalute : Vaccini Lazio, il 19 aprile le prime dosi J&J, andranno alle carceri - Activnews24 : #Vaccini, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, D'Amato, ha annunciato che le prime dosi del #vaccino di Joh… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

... Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Molise Marche, Lombardia, Calabria,, Friuli Venezia ... - - - In Toscana alle 10.30 di oggi sono state somministrate 868.907 dosi dianti - Covid (...commenta 'Il 19 aprile avremo la prima consegna diJohnson&Johnson. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che ... assessore regionale alla Sanità del, in ...L’obiettivo era quello di vaccinare tutti gli italiani entro fine luglio, ma la previsione più realistica, secondo le stime fatte da Bruxelles, è quella di una profilassi che in giugno avrà coperto ...Lazio, il 19 prime dosi J&J, andranno a carceri - "Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson&Johnson. Si tratta di una consegna quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in ...