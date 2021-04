Vaccini, l’accelerazione di Germania, Francia e Spagna rispetto all’Italia. Dalle classi di età al fattore AstraZeneca – Il confronto (Di sabato 10 aprile 2021) Priorità ai più anziani: il commissario Francesco Paolo Figliuolo venerdì ha firmato una nuova ordinanza per accelerare le vaccinazioni di over 80 e persone fragili, per poi proseguire seguendo in primis il criterio dell’età. Un’esigenza dettata Dalle circostanze, visto che il vaccino AstraZeneca può essere ora somministrato solo a chi ha più di 60 anni. Nella pratica, un tentativo per arrivare a quella accelerazione che secondo il commissario Figliuolo già sarebbe dovuta cominciare a fine marzo. Invece l’Italia è rimasto al palo, mentre gli altri grandi Paesi dell’Unione europea nei giorni scorsi hanno fatto registrare un numero di vaccinazioni record: Dalle 716mila della Germania alle 450mila della Spagna. Una prova di forza che potrebbe rivelarsi inutile, se poi nelle prossime settimane le dosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Priorità ai più anziani: il commissario Francesco Paolo Figliuolo venerdì ha firmato una nuova ordinanza per accelerare le vaccinazioni di over 80 e persone fragili, per poi proseguire seguendo in primis il criterio dell’età. Un’esigenza dettatacircostanze, visto che il vaccinopuò essere ora somministrato solo a chi ha più di 60 anni. Nella pratica, un tentativo per arrivare a quella accelerazione che secondo il commissario Figliuolo già sarebbe dovuta cominciare a fine marzo. Invece l’Italia è rimasto al palo, mentre gli altri grandi Paesi dell’Unione europea nei giorni scorsi hanno fatto registrare un numero di vaccinazioni record:716mila dellaalle 450mila della. Una prova di forza che potrebbe rivelarsi inutile, se poi nelle prossime settimane le dosi ...

