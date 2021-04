Vaccini, la nuova ordinanza dà priorità assoluta ad anziani, fragili, caregiver. In uso anche AstraZeneca (Di sabato 10 aprile 2021) Con la nuova ordinanza n. 6/2021 inviata alle Regioni, il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo ha stabilito l’ordine delle priorità del piano vaccinale in Italia. Prima di chiunque altro gli ultraottantenni. Subito dopo le persone con «elevata fragilità» come, per esempio, quelle con handicap gravi e chi è afflitto da patologie tumorali o cardiovascolari sempre di livello grave. Insieme a loro i caregiver, cioè gli assistenti, le badanti, i genitori o i tutori. Successivamente, toccherà alle «persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni». Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) Con la nuova ordinanza n. 6/2021 inviata alle Regioni, il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo ha stabilito l’ordine delle priorità del piano vaccinale in Italia. Prima di chiunque altro gli ultraottantenni. Subito dopo le persone con «elevata fragilità» come, per esempio, quelle con handicap gravi e chi è afflitto da patologie tumorali o cardiovascolari sempre di livello grave. Insieme a loro i caregiver, cioè gli assistenti, le badanti, i genitori o i tutori. Successivamente, toccherà alle «persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni».

