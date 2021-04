Vaccini in Italia, Mantovani: «Dovremo fare i richiami per anni come per l’influenza» (Di sabato 10 aprile 2021) Vaccini Italia – Sabato 10 Aprile 2021. «Abbiamo un problema di varianti. È possibile che Dovremo rivaccinarci contro di loro. Anche per anni come avviene con l’influenza. Penso, come immunologo, che il vaccino contro il vecchio virus sarà un buon esercizio per il nostro sistema immunitario per rispondere molto bene al richiamo che Dovremo fare». Così il direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, Alberto Mantovani, in un’intervista concessa a “Repubblica”. leggi anche l’articolo —> Covid oggi 18.938 nuovi casi e picco di decessi (718), calano le intensive «La stima è che entro la fine dell’anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. il nostro Paese ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 aprile 2021)– Sabato 10 Aprile 2021. «Abbiamo un problema di varianti. È possibile cherivaccinarci contro di loro. Anche peravviene con. Penso,immunologo, che il vaccino contro il vecchio virus sarà un buon esercizio per il nostro sistema immunitario per rispondere molto bene al richiamo che». Così il direttore scientifico dell’Humanitas di Milano, Alberto, in un’intervista concessa a “Repubblica”. leggi anche l’articolo —> Covid oggi 18.938 nuovi casi e picco di decessi (718), calano le intensive «La stima è che entro la fine dell’anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi. Così i problemi dovrebbero essere risolti. il nostro Paese ...

