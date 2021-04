Vaccini, immunizzato il 39% degli over 80. Ma un terzo non ha avuto la prima dose (Di sabato 10 aprile 2021) E' possibile dilatare l'arco di tempo tra la prima e la seconda dose dei due Vaccini Pzifer e Moderna , ma non oltre i 42 giorni . Sul tema - dopo le parole del presidente del Consiglio superiore di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) E' possibile dilatare l'arco di tempo tra lae la secondadei duePzifer e Moderna , ma non oltre i 42 giorni . Sul tema - dopo le parole del presidente del Consiglio superiore di ...

GiuseppeBrandon : M perche' parallelamente al piano vaccinale non vendono i vaccini in farmacia ? Vaccini, il 38,7% degli over 80 gi… - neifatti : Report vaccini, il 38,7% degli over 80 è immunizzato - UgoNevi : @_SarCaustic @fattoquotidiano @marcotravaglio Ti posso solo invitare a ragionare con la tua testa: svariati guariti… - olga453901841 : RT @AnsaVeneto: Vaccini: Veneto, immunizzato il 5,8% della popolazione. Oltre un mln dosi, almeno una somministrazione a 76,1% over 80 #ANS… - AnsaVeneto : Vaccini: Veneto, immunizzato il 5,8% della popolazione. Oltre un mln dosi, almeno una somministrazione a 76,1% over… -

