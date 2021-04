Vaccini, il 68% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 le somministrazioni do Vaccini anti-covid in più effettuate in Italia rispetto alla settimana precedente. E' quanto si legge nel report settimanale a cura della pres ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 le somministrazioni doanti-covid in più effettuate in Italia rispetto alla settimana precedente. E' quanto si legge nel report settimanale a cura della pres ... sul sito.

