Vaccini | dal bollettino della Regione Campania scompare la categoria “Altro”

Dal bollettino delle vaccinazioni diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania scompare la categoria "Altro". Il dato che fino a ieri raccoglieva le categorie 70-79 anni, convivente-caregiver e personale esterno delle strutture sanitarie (tutte comunque citate nella nota a piè di pagina) viene oggi scomposto e per ognuna di queste viene indicato, come per tutte le altre categorie, il rispettivo numero di vaccinazioni totali, di prime e seconde dosi, la percentuale dei vaccinati sul numero totale di adesioni e la percentuale di seconde dosi sul numero di prime dosi. Due giorni fa il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, ha fatto sapere di aver intenzione di chiedere gli elenchi dei nominativi vaccinati nella ...

