Vaccini Covid, tra martedì e mercoledì l’arrivo delle prime 184mila dosi di Janssen (Di sabato 10 aprile 2021) Arriverà in Italia la prossima settimana il vaccino statunitense della Janssen (Johnson&Johnson”. Le prime 184mila dosi circa delle 400-500mila attese entro la fine di aprile. E ogni dose significherà una vaccinazione perché il composto a vettore virale è monodose. Il carico dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì all’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175mila dosi di Astrazeneca. Entro mercoledì, inoltre, Pfizer-Biontech dovrebbe consegnare in tutta Italia oltre un milione di dosi mentre è prevista sempre per l’inizio della settimana la consegna da parte di Moderna. Il quarto vaccino disponibile nel nostro paese è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) l’11 marzo scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Arriverà in Italia la prossima settimana il vaccino statunitense della(Johnson&Johnson”. Lecirca400-500mila attese entro la fine di aprile. E ogni dose significherà una vaccinazione perché il composto a vettore virale è monodose. Il carico dovrebbe arrivare traall’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Mare, assieme a 175miladi Astrazeneca. Entro, inoltre, Pfizer-Biontech dovrebbe consegnare in tutta Italia oltre un milione dimentre è prevista sempre per l’inizio della settimana la consegna da parte di Moderna. Il quarto vaccino disponibile nel nostro paese è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) l’11 marzo scorso ...

