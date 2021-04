Vaccini Covid, firmata la nuova ordinanza: cosa cambia e chi ha la precedenza (Di sabato 10 aprile 2021) Priorità alla vaccinazione anti-Covid degli over 80 e persone fragili. Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l’ordinanza che, ”in linea con il piano nazionale del ministero della Salute” stabilisce l’ordine di priorità per le vaccinazioni anti-Covid. In particolare, si legge nel provvedimento, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni, persone con elevata fragilità. Nell’ordinanza si sottolinea inoltre che ”dove previsto dalle specifiche indicazioni” saranno vaccinati anche i familiari conviventi, caregiver, genitori-tutori-affidatari delle persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 anni, quelli tra i 60 e 69 anni. Dai 60 anni in su saranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Priorità alla vaccinazione anti-degli over 80 e persone fragili. Il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ha firmato l’che, ”in linea con il piano nazionale del ministero della Salute” stabilisce l’ordine di priorità per le vaccinazioni anti-. In particolare, si legge nel provvedimento, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità: persone di età superiore agli 80 anni, persone con elevata fragilità. Nell’si sottolinea inoltre che ”dove previsto dalle specifiche indicazioni” saranno vaccinati anche i familiari conviventi, caregiver, genitori-tutori-affidatari delle persone con elevata fragilità. A seguire hanno diritto alla vaccinazione in ordine di età le persone tra i 70 e i 79 anni, quelli tra i 60 e 69 anni. Dai 60 anni in su saranno ...

