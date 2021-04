Vaccini | chiesa del Cosentino diventa centro vaccinale

(Di sabato 10 aprile 2021) "Un segno di vicinanza alle istituzioni e ai bisogni del territorio in una regione difficile come la Calabria". Così don Enzo Gabrieli, parroco di San Pietro a Mendicino, in provincia di Cosenza, ...

La chiesa è un ex convento domenicano dove è venerata la Madonna delle rose e anche una reliquia di ... sono stati consegnati un defibrillatore e un frigorifero per la conservazione dei vaccini a temperatura controllata.