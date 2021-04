Vaccinazioni in Lombardia, aprile da record ma a maggio si rischia un nuovo stop (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 aprile 2021 - Da un lato si annuncia l'accelerazione sul fronte vaccini, con il cambio di passo già innescato con l'introduzione del nuova piattaforma regionale per la prenotazione, dall'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 102021 - Da un lato si annuncia l'accelerazione sul fronte vaccini, con il cambio di passo già innescato con l'introduzione del nuova piattaforma regionale per la prenotazione, dall'...

Advertising

fanpage : La lettera di Elena, disabile grave per la sordità, tagliata fuori dal portale delle vaccinazioni ?? - robertosaviano : Io credo che il trio dell'orrore Fontana-Moratti-Bertolaso faccia bene a fare un passo indietro. L'impressione è ch… - WalinoPupino : @reportrai3 @RaiTre Perché non fate un inchiesta parallela tra la sanità pubblica in Lombardia e Pugliese? Vedrete… - VivereMilano : Covid, l’aggiornamento quotidiano delle vaccinazioni agli ultraottantenni - pesorati : Fonti: -