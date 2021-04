Vaccinazioni, gli Stati possono imporre obbligo ai bambini per ingresso a scuola. La posizione della corte di Strasburgo (Di sabato 10 aprile 2021) Gli Stati possono imporre l’obbligo di vaccinazione, impedendo l’ingresso a scuola dei bambini non inoculati? Per la CEDU di Strasburgo sì, poiché l’obbligo di vaccinazione statuito dal singolo Stato per la tutela della salute pubblica non contrasta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per l’effetto, lo Stato può imporre ai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie, potendo anche fissare sanzioni per le ipotesi di violazione. Inoltre, in nome della tutela della salute della collettività, lo Stato può interdire l’ingresso a scuola degli studenti non vaccinati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 aprile 2021) Glil’di vaccinazione, impedendo l’deinon inoculati? Per la CEDU disì, poiché l’di vaccinazione statuito dal singolo Stato per la tutelasalute pubblica non contrasta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per l’effetto, lo Stato puòai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie, potendo anche fissare sanzioni per le ipotesi di violazione. Inoltre, in nometutelasalutecollettività, lo Stato può interdire l’degli studenti non vaccinati. L'articolo .

