Vaccinazioni AstraZeneca, quanti casi di trombosi si sono registrati? Le statistiche aggiornate: tutti i dati (Di sabato 10 aprile 2021) Mai come quest’anno si sta parlando di trombosi, ovviamente in relazione ai vaccini e in particolare a quello di AstraZeneca. A fronte di questa paura, però, ci sono dei dati statistici che analizzano quanti casi di trombosi sono potenzialmente connessi al vaccino anti Covid di AstraZeneca. L’Ema, qualche giorno fa, ha precisato e dichiarato che seppur possa esistere un possibile collegamento tra il vaccino e quest’effetto collaterale, i benefici superano i rischi. Appena 48 ore dopo la dichiarazione dell’Ema, la CNN ha emesso un report della possibilità grazie ai dati disponibili finora. Leggi anche: trombosi e vaccino Johnson & Johnson, per la Fda nessuna correlazione: le ultime novità sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) Mai come quest’anno si sta parlando di, ovviamente in relazione ai vaccini e in particolare a quello di. A fronte di questa paura, però, cideistatistici che analizzanodipotenzialmente connessi al vaccino anti Covid di. L’Ema, qualche giorno fa, ha precisato e dichiarato che seppur possa esistere un possibile collegamento tra il vaccino e quest’effetto collaterale, i benefici superano i rischi. Appena 48 ore dopo la dichiarazione dell’Ema, la CNN ha emesso un report della possibilità grazie aidisponibili finora. Leggi anche:e vaccino Johnson & Johnson, per la Fda nessuna correlazione: le ultime novità sui ...

