Vaccinazioni 25 volte più veloci nei Paesi più ricchi del mondo | il 40% delle dosi somministrate è già andato alle economie più forti

(Di sabato 10 aprile 2021) A tre mesi dall’inizioprimecontro il Coronavirus, la disparità di somministrazione tra ipiùdele quelli più poveri continua ad allargarsi.oltre 748 milioni diinoculate in tutto il, il 40% èai cittadini di 27la cui popolazione rappresenta solo l’11% di quella mondiale. I dati arrivano da Bloomberg che ha analizzato come gli Stati Uniti, per esempio, stanno per raggiungere l’obiettivo del 75% dinei prossimi tre mesi. Ourworldindata La mappa del numeropersone completamente vaccinate Un dato che si scontra con quanto avviene nel resto del, dove la metà dei ...

Lui è Paolo Antonio Sabatino, classe 1921, di Castelguidone (Chieti). L'anziano, bisnonno e reduce di guerra, ha chiesto più volte la vaccinazione senza ottenere nulla. "Lo abbiamo iscritto, come ...Dal bollettino delle vaccinazioni diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania scompare la categoria "Altro". Il dato che fino a ieri raccoglieva le categorie 70-79 anni, convivente-caregiver e ...