Vaccinato meno del 40% degli over 80. Ecco come sono falliti i piani del Governo Conte (Di sabato 10 aprile 2021) sono passati più di tre mesi dall'inizio della campagna di vaccinazioni contro il Coronavirus ma in Italia solo il 38,79% degli over 80 è stato Vaccinato con il richiamo. Un problema di seconde dosi? Non proprio: a conti fatti, solo il 68,20% del totale ha ricevuto almeno una somministrazione. Una percentuale ben lontana dall'obiettivo 100% dichiarato più volte dal Governo Conte II nelle prime settimane di campagna. Ancora più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni: in quella fascia d'età è stato Vaccinato solo il 2,48%, e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. I numeri sono più incoraggianti per quanto riguarda gli ospiti delle Rsa: il 75,53% è stato Vaccinato completamente, e la ...

