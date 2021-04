Vaccinato il 39% degli over 80. Il 68% ha ricevuto solo la prima dose. La classifica regione per regione (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione ma i numeri restano ancora bassi. Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato Vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. È il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione ma i numeri restano ancora bassi. Il 38,79%80 in Italia è statoanche con il richiamo mentre il 68,20% hala. È il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccinato il 39% degli over 80 in Italia, al 68% la prima dose. Il report del governo, in fascia 70-79 anni immuniz… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: Vaccinato il 39% degli over 80 in Italia, al 68% la prima dose. Il report del governo, in fascia 70-79 anni immunizzato s… - GiuliaFiorent13 : RT @cimbolano: Vaccino al 39% degli over 80. Al 68% solo la prima dose. - EffeScudata : Il cambio di passo del #governodeimigliori: Vaccinato il 39% degli over 80 in Italia. Nella fascia 70-79 anni immun… - cimbolano : Vaccino al 39% degli over 80. Al 68% solo la prima dose. -