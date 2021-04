Ursula Bennardo e Sossio Aruta senza lavoro per il Covid: “Stiamo a galla perché siamo influencer” (Di sabato 10 aprile 2021) La lunghissima pandemia di Covid-19 ha scosso le vite di molti italiani, con conseguenze gravissime per molti lavoratori. Tra i tanti che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus ci sono anche volti noti del mondo dello spettacolo come Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che hanno raccontato la loro esperienza in un’intervista al settimanale Mio. La coppia lanciata da Uomini e Donne Over, che per il momento ha cancellato le nozze previste il 23 giugno, ha ammesso di riuscire a mantenersi grazie alla propria popolarità mediatica, in special modo con le promozioni sul web. Che lavoro fanno Sossio Aruta e Ursula Bennardo Programmi televisivi a parte, infatti, entrambi i volti di Uomini e Donne e ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) La lunghissima pandemia di-19 ha scosso le vite di molti italiani, con conseguenze gravissime per molti lavoratori. Tra i tanti che hanno perso ila causa del coronavirus ci sono anche volti noti del mondo dello spettacolo come, che hanno raccontato la loro esperienza in un’intervista al settimanale Mio. La coppia lanciata da Uomini e Donne Over, che per il momento ha cancellato le nozze previste il 23 giugno, ha ammesso di riuscire a mantenersi grazie alla propria popolarità mediatica, in special modo con le promozioni sul web. ChefannoProgrammi televisivi a parte, infatti, entrambi i volti di Uomini e Donne e ...

