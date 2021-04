Uomo morto da dieci anni: agghiacciante ritrovamento in casa (Di sabato 10 aprile 2021) Uomo morto da dieci anni. L’agghiacciante ritrovamento è avvenuto in una casa. La comunità è ancora senza parole. Era dicembre quando è stato trovato il corpo privo di vita di un Uomo. Una vicenda che ha lasciato tutti senza parole e della quale non si spiegano le cause. La sfortunata vittima è stata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 aprile 2021)da. L’è avvenuto in una. La comunità è ancora senza parole. Era dicembre quando è stato trovato il corpo privo di vita di un. Una vicenda che ha lasciato tutti senza parole e della quale non si spiegano le cause. La sfortunata vittima è stata L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilpost : A Oslo è stato trovato in un appartamento il corpo di un uomo morto quasi 10 anni prima - fattoquotidiano : Milano, cede la balaustra di un ponte sulla Martesana: morto un uomo di 40 anni, indagini in corso - cuoreitaliano7 : RT @AlessandroCere7: In una casa di riposo di Tarn #Francia un uomo di 93 anni risultato positivo al Covid, la cui famiglia aveva rifiutat… - AlienoGrigio17 : #AstraZeneca, un altro decesso: morto l’avvocato 45enne. L’uomo aveva avuto una trombosi un paio di settimane dopo… - AlePataaa : L’uomo è come il maiale lo apprezzate quando è morto -