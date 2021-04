Una vita anticipazioni: Ursula torna ad Acacias 38 e Genoveva trema (Di sabato 10 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Vi ricordiamo innanzi tutto che Una vita non andrà in onda di domenica, vedremo domani solo Beautiful e un breve episodio de Il segreto. Per cui Una vita ci aspetta lunedì pomeriggio con la prima parte dell’episodio 1153 di Acacias 38. Come avrete visto, Felipe non ha preso affatto bene la notizia della gravidanza di Genoveva che in pochi giorni saprà se è davvero incinta oppure no. Ma le cattive notizie per la donna non sono finite. L’avvocato di Andrade infatti le ha fatto sapere che l’uomo ha ricevuto in carcere la visita di una persona che gli ha chiesto di collaborare. Genoveva non ha dubbi: è si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda lunedì 12 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola. Vi ricordiamo innanzi tutto che Unanon andrà in onda di domenica, vedremo domani solo Beautiful e un breve episodio de Il segreto. Per cui Unaci aspetta lunedì pomeriggio con la prima parte dell’episodio 1153 di38. Come avrete visto, Felipe non ha preso affatto bene la notizia della gravidanza diche in pochi giorni saprà se è davvero incinta oppure no. Ma le cattive notizie per la donna non sono finite. L’avvocato di Andrade infatti le ha fatto sapere che l’uomo ha ricevuto in carcere la visita di una persona che gli ha chiesto di collaborare.non ha dubbi: è si ...

