Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo arrivo ad Acacias (Di sabato 10 aprile 2021) La famiglia Dominguez rivestirà un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di Una Vita,come rivelano le anticipazioni spagnole. Bellita, da quando si è riconciliata con Margarita, continua a trascorrere gran parte del suo tempo con lei trascurando Cinta e José che, dal canto suo, ha esordito in teatro ottenendo un successo clamoroso e presto rivelerà alla famiglia di dover sostenere un importante provino per un produttore americano, una notizia che non entusiasmerà la Del Campo. Quest'ultima, infatti, sarà sempre più istigata dalla Carrion che le insinuerà il sospetto che il marito possa tradirla con l'attrice Esther Nadal. Allo stesso tempo, le condizioni di salute di Bellita peggioreranno di giorno in giorno e nessuno sembrerà capire da dove derivino i suoi malesseri. La donna si aggraverà sempre più al punto da ritrovarsi in fin ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 aprile 2021) La famiglia Dominguez rivestirà un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di Una,come rivelano le. Bellita, da quando si è riconciliata con Margarita, continua a trascorrere gran parte del suo tempo con lei trascurando Cinta e José che, dal canto suo, ha esordito in teatro ottenendo un successo clamoroso e presto rivelerà alla famiglia di dover sostenere un importante provino per un produttore americano, una notizia che non entusiasmerà la Del Campo. Quest'ultima, infatti, sarà sempre più istigata dalla Carrion che le insinuerà il sospetto che il marito possa tradirla con l'attrice Esther Nadal. Allo stesso tempo, le condizioni di salute di Bellita peggioreranno di giorno in giorno e nessuno sembrerà capire da dove derivino i suoi malesseri. La donna si aggraverà sempre più al punto da ritrovarsi in fin ...

